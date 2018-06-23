كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر من كأس العالم

أحرز توني كروس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ ألمانيا حاملة اللقب من وداع مبكر لكأس العالم لكرة القدم بالفوز 2-1 على السويد (السبت) في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وهز كروس الشباك بتسديدة من الناحية اليسرى في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واستعاد الألمان توازنهم من جديد بعد سقوطهم في فخ الهزيمة بالجولة الأولى من المكسيك بهدف نظيف.

وتقدمت السويد في الشوط الأول بهدف أولا تويفونن قبل أن يدرك ماركو رويس التعادل في بداية الشوط الثاني.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى ثلاث نقاط متساوية مع السويد ويتأخران بثلاث نقاط عن المكسيك فيما تأتي كوريا الجنوبية في المركز الأخير بدون رصيد.

وتحتاج ألمانيا للفوز على كوريا في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة.