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كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر من كأس العالم

كرة توني كروس داخل الشباك السويدية في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع
كرة توني كروس داخل الشباك السويدية في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع
23/6/2018

أحرز توني كروس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ ألمانيا حاملة اللقب من وداع مبكر لكأس العالم لكرة القدم بالفوز 2-1 على السويد (السبت) في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وهز كروس الشباك بتسديدة من الناحية اليسرى في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واستعاد الألمان توازنهم من جديد بعد سقوطهم في فخ الهزيمة بالجولة الأولى من المكسيك بهدف نظيف.

وتقدمت السويد في الشوط الأول بهدف أولا تويفونن قبل أن يدرك ماركو رويس التعادل في بداية الشوط الثاني.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى ثلاث نقاط متساوية مع السويد ويتأخران بثلاث نقاط عن المكسيك فيما تأتي كوريا الجنوبية في المركز الأخير بدون رصيد.

وتحتاج ألمانيا للفوز على كوريا في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة.

المصدر : رويترز
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