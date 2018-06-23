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رياضة

المنتخب المصري يرفض معاقبة سعد سمير بسبب "فيديو خارج"

23/6/2018

أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم أنه بعد مراجعة جميع الأطراف فإن الفيديو المنتشر للاعبي المنتخب سعد سمير ومحمود كهربا لا يوجد فيه ما يشين أيا منهما

وأوضح مدير المنتخب المصري أن هيكتور كوبر المدير الفني كان يتحدث إلى اللاعبين قبل بداية المران وقوفا في منتصف الملعب، فيما كان "كهربا" يتحدث إلى أحد زملائه من دون الانتباه لتحذير محمود فايز مدرب الفريق من عدم التركيز مع حديث المدير الفني.

أشار لهيطة إلى أن سعد سمير تصادف وقوفه بجوار محمود كهربا في محاولة للفت انتباهه بنكزه من دون أن يكون هناك أي قصد لسوء سلوك كما تم تفسير الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي.       

وكانت بعثة المنتخب المصري وصلت إلى مدينة فولغوغراد الروسية بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعة استعدادا لمواجهة نظيره السعودي (الاثنين) المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.        

المصدر : الألمانية
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