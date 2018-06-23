المكسيك تضع قدما في دور الـ 16 بفوز مثير على كوريا

وضع المنتخب المكسيكي، قدما في الدور الـ 16 لمونديال روسيا لكرة القدم، بعد التغلب على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

بهذه النتيجة، تصدرت المكسيك المجموعة برصيد 6 نقاط، وحلت السويد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وألمانيا الثالث من دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية.

وكان المنتخب المكسيكي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني 1 / صفر (الأحد) الماضي على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو في مباراته الأولى بالمجموعة السادسة.

ويشارك الفريق المكسيكي في المونديال للمرة السادسة عشرة وتأهل الفريق مرتين من قبل لدور الثمانية في نسختي 1970 و1986.

أما منتخب كوريا فيشارك في كأس العالم للمرة العاشرة وكان أبرز إنجاز سابق للمنتخب احتلال المركز الرابع في نسخة 2002.