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الرئيس الشيشاني يهدي محمد صلاح حق المواطنة

22/6/2018

أهدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف النجم المصري محمد صلاح حق المواطنة الشيشانية تقديرا لما يقدمه في أوربا وكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولبت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم الجمعة دعوة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لتناول العشاء في القصر الرئاسي.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية العاصمة الشيشانية غروزني إلى مدينة فولجوغراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي الاثنين المقبل في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.

وأقامت البعثة المصرية في غروزني خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم الحالية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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