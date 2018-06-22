الرئيس الشيشاني يهدي محمد صلاح حق المواطنة

أهدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف النجم المصري محمد صلاح حق المواطنة الشيشانية تقديرا لما يقدمه في أوربا وكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولبت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم الجمعة دعوة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لتناول العشاء في القصر الرئاسي.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية العاصمة الشيشانية غروزني إلى مدينة فولجوغراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي الاثنين المقبل في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.

وأقامت البعثة المصرية في غروزني خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم الحالية.