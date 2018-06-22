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البرازيل تهزم كوستاريكا 2-صفر في الوقت بدل الضائع

22/6/2018

سجلت البرازيل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع لتحقق فوزا مستحقا 2-صفر على كوستاريكا في مباراة متوترة بالمجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.

ووضع فيليب كوتينيو الكرة في الشباك من ستة أمتار في الدقيقة 91 ثم أضاف نيمار الهدف الثاني بعد ست دقائق أخرى ليمنح أبطال العالم خمس مرات الانتصار في سعيه لتحقيق اللقب السادس.

وكان مستوى البرازيل سيئا في الشوط الأول لكنها ضغطت بشدة بحثا عن الأهداف في الشوط الثاني. لكن المنتخب البرازيلي افتقر للهدوء أمام المرمى وكان كيلور نافاس حارس كوستاريكا في حالة جيدة.

وأعتقد نيمار أنه حصل على ركلة جزاء قبل 13 دقيقة على النهاية عندما أشار الحكم إلى نقطة الجزاء ثم أبدل قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبهذه النتيجة تتصدر البرازيل المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط بينما لا تملك كوستاريكا أي نقاط وودعت البطولة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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