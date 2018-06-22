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الاتحاد الأوربي لكرة القدم يكذّب "تركي آل الشيخ"

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية
تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية
21/6/2018

كذب الاتحاد الأوربي لكرة القدم، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ بشأن طلب رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين مقابلة آل الشيخ.

وأضاف الاتحاد في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنهم متفاجئون بما كتبه آل الشيخ على حسابه، وأن تشيفرين لم يسمع بتركي آل الشيخ من قبل، مؤكدين أن رئيس الاتحاد ليس لديه أي سبب لمقابلته.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ قد كتب على حسابه الرسمي على "تويتر" إن رئيس الاتحاد الأوربي يحاول لقاءه، لكنه لا يحب المتلونيين على حد وصفه.

ودعا آل الشيخ رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم لاتخاذ موقف مما وصفه باحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شبكة بي إن سبورتس.

وجاءت تغريدة آل الشيخ ضمن مجموعة تغريدات نفى فيها إقالته من منصبه، مشيرا إلى أنه يعمل ليل نهار من أجل إرضاء الملك وولي العهد والشعب السعودي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أصدر بيانا حذر فيه شبكة "بي أوت كيو" من عواقب قرصنة مباريات كرة القدم وإذاعتها دون ترخيص.

وقال "فيفا" إنه على دراية بأن القناة المقرصنة تحمل اسم "BeoutQ" وبثت المباراة الافتتاحية بشكل غير قانوني.

وأكد على أنه يدرس كل الخيارات المتاحة لوقف خرق حقوقه، نافيا أن تكون قناة "بي آوت" حصلت على حقوق بث كأس العالم من قبل الاتحاد الدولي.

وتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" البث الحصري لبطولة كأس العالم 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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