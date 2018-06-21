البث الحي
رياضة

هدف مبابي يضع فرنسا في الدور الثاني للمونديال

مبابي يحتفل بإحزاره هدفا في شباك بيرو
مبابي يحتفل بإحزاره هدفا في شباك بيرو
21/6/2018

حسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا إثر تغلبه على منتخب بيرو 1/صفر.

 وأقميت المباراة (الخميس) على ملعب "إيكاترنبيرج أرينا" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وسجل النجم كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 34، ليصبح أصغر لاعب يسجل لفرنسا في تاريخ كأس العالم، كما حافظ زميله حارس المرمى هوجو لوريس على شباكه نظيفة، ليكون أفضل احتفال بالمباراة رقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي.       

وفرض المنتخب الفرنسي تفوقه خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والمحاولات التهديفية، وصنع لاعبوه عدة فرصة كانت كفيلة بحسم المواجهة من الشوط الأول، لكنه اكتفى بهدف مبابي وهو ما كاد أن يدفع ثمنه خلال الشوط الثاني.

ورفع المنتخب الفرنسي، الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على أستراليا 2 / 1 ، رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة وقد حسم تأهله، بينما تأكد انتهاء مشوار بيرو من الدور الأول إذ ظلت بدون رصيد من النقاط بعد أن خسرت مباراتها الأولى أمام الدنمارك صفر / 1.

ويدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بين المنتخبين الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، والأسترالي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة وكذلك الصدارة عبر الجولة الثالثة التي تشهد لقاء الدنمارك مع فرنسا على ملعب لوجنيكي يوم الثلاثاء المقبل تزامنا مع مباراة أستراليا وبيرو على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي.    

المصدر : الألمانية + بي إن سبورتس
المزيد من رياضة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)