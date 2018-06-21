هدف مبابي يضع فرنسا في الدور الثاني للمونديال

حسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا إثر تغلبه على منتخب بيرو 1/صفر.

وأقميت المباراة (الخميس) على ملعب "إيكاترنبيرج أرينا" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وسجل النجم كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 34، ليصبح أصغر لاعب يسجل لفرنسا في تاريخ كأس العالم، كما حافظ زميله حارس المرمى هوجو لوريس على شباكه نظيفة، ليكون أفضل احتفال بالمباراة رقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي.

وفرض المنتخب الفرنسي تفوقه خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والمحاولات التهديفية، وصنع لاعبوه عدة فرصة كانت كفيلة بحسم المواجهة من الشوط الأول، لكنه اكتفى بهدف مبابي وهو ما كاد أن يدفع ثمنه خلال الشوط الثاني.

ورفع المنتخب الفرنسي، الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على أستراليا 2 / 1 ، رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة وقد حسم تأهله، بينما تأكد انتهاء مشوار بيرو من الدور الأول إذ ظلت بدون رصيد من النقاط بعد أن خسرت مباراتها الأولى أمام الدنمارك صفر / 1.

ويدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بين المنتخبين الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، والأسترالي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة وكذلك الصدارة عبر الجولة الثالثة التي تشهد لقاء الدنمارك مع فرنسا على ملعب لوجنيكي يوم الثلاثاء المقبل تزامنا مع مباراة أستراليا وبيرو على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي.