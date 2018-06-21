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رياضة

مصر تشكو حكم مباراة روسيا لـ"فيفا"

منتخب مصر خلال في حصة تدريبية في روسيا - أرشيفية
منتخب مصر خلال في حصة تدريبية في روسيا - أرشيفية
21/6/2018

قال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تم التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد حكم مباراته أمام روسيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم.

وفي تصريح لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، أكد أبوريدة "تقدمنا بشكوى ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراتنا أمام روسيا، للتغاضي عن تطبيق تقنية الفيديو أثناء سقوط مروان محسن داخل منطقة الجزاء، وعدم احتسابه لركلة جزاء واضحة لنا".

وأضاف "كما لم يتم تطبيق تقنية الفيديو في لقطة هدف روسيا الأول والذي أظهر دفع لاعب روسيا لأحمد فتحي بشكل واضح".

واختتم أبوريدة تصريحاته بالقول "اتحاد الكرة سيحافظ على حقوقه ولن يتنازل عن التحقيق فيها".

وودّع المنتخب المصري يوم الثلاثاء المونديال بعدما خسر من روسيا بهدف لثلاثة أهداف.

وستخوض مصر آخر مبارياتها في كأس العالم يوم الإثنين المقبل بمواجهة السعودية.

واحتل الفراعنة المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية، فيما تتصدر روسيا المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أوروغواي.

المصدر : الأناضول
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