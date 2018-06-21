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كرواتيا تسحق الأرجنتين بثلاثية وتبلغ دور الـ16 في المونديال

الكرواتي لوكا مودريتش وسيمي فرسالجو يحتفلان بعد أن سجل ايفان راكيتيتش هدفهم الثالث
الكرواتي لوكا مودريتش وسيمي فرسالجو يحتفلان بعد أن سجل ايفان راكيتيتش هدفهم الثالث
21/6/2018

أنزلت كرواتيا صاحبة الأداء المميز هزيمة مذلة بالأرجنتين بثلاثية نظيفة لتنتزع مكانا في دور 16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بفضل أهداف أنتي ريبيتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش.

وانقض ريبيتش على الكرة إثر خطأ فادح من الحارس ويلي كاباييرو ليفتتح التسجيل للفريق القادم من البلقان قبل أن يطلق القائد مودريتش تسديدة رائعة في الشباك الأرجنتينية قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

وتوج راكيتيتش انتصار كرواتيا بتسجيله الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وستعاني الأرجنتين بطلة العالم مرتين من مأزق لبلوغ دور 16 حتى مع وجود ليونيل ميسي ضمن صفوفها عقب انتزاعها لنقطة واحدة من أول مباراتين.

وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد ست نقاط.

وبدأت مشكلات الأرجنتين بعد أن وصلت كرة للحارس كاباييرو من دفاعه ليلعبها بشكل غير مفهوم إلى أعلى باتجاه ريبيتش الذي سددها مباشرة على الطائر في الشباك في الدقيقة 53 لتنهار بعدها الأرجنتين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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