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فيديو بذيء يحرم مشجعا أرجنتينيا من دخول ملاعب المونديال

مشجعو منتخب الأرجنتين
مشجعو منتخب الأرجنتين
21/6/2018

طالبت الحكومة الأرجنتينية من السلطات الروسية منع أحد أنصار المنتخب الأرجنتيني من دخول ملاعب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وبث المشجع المذكور مقطعا مصورا "فيديو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلفظ خلاله بكلمات بذيئة لإحدى الفتيات الروسيات.

وقال المسؤول عن أمن الجماهير الأرجنتينية خلال المونديال وموفد وزارة الداخلية الأرجنتينية في مدينة نيجني نوفجورود الروسية، جويرمو ماديرو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "اليوم في الصباح الباكر تمكنا من تحديد هوية المواطن الأرجنتيني وبعثنا برسالة إلى الحكومة الروسية ووزارة الداخلية الروسية ليتم منعه من الدخول للملاعب".    

وقام الشخص المذكور ببث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قام خلاله بتصوير فتاة روسية لا تتحدث الإسبانية، مطالبا إياها بترديد بعض الكلمات التي يقولها هو والتي كانت تحتوي على بعض الألفاظ البذيئة. 

وطالبت باتريسيا بولريتش، وزيرة الداخلية في الحكومة الأرجنتينية، بنزع بطاقة هوية المشجع، التي يجب أن يحملها المشجعون لدخول الملاعب، من هذا الشخص.

وأوضح ماديرو أن السلطات الروسية نقلت طلب الحكومة الأرجنتينية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما أكد أن قوات الشرطة الأرجنتينية الموجودة في روسيا ستتواجد في ملعب نيجني نوفجورود الذي سيستضيف مباراة الأرجنتين وكرواتيا لمساعدة القوات المحلية في رصد الشخص المذكور صاحب  الفيديو البذيء. 

المصدر : الألمانية
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