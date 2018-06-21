شاهد: جوائز أسطورة التنس بوريس بيكر تباع بالمزاد العلني

وُضعت مقتنيات وجوائز أسطورة كرة التنس المتقاعد بوريس بيكر في المزاد العلني لأجل الحصول على أعلى سعر ممكن للإيفاء بديون النجم الألماني وذلك ضمن إجراءات إعلان إفلاسه.

ووضع في المزاد الذي سيتم عبر شبكة الانترنت الكؤوس المتعددة التي فاز بها بيكر في أيام تألقه إضافة إلى ساعات وملابس ارتداها في عصره الذهبي عندما فاز بتسع وأربعين بطولة من بينها الفوز ست مرات بلقب بطولة غراند سلام.

ويجدر بالذكر أن بوريس بيكر (50 عاما) ذكر مسبقًا هذا الشهر أنه يملك الحصانة الدبلوماسية ضد الإفلاس لأنه تولى وظيفة الملحق الرياضي لجمهورية أفريقيا الوسطى.

كما ذكر فريق المحاماة التابع له أن إجراءات الإفلاس لا يجب أن تحدث دون موافقة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ونظيره لدى جمهورية أفريقيا الوسطى.