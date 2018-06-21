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شاهد: الدنمارك تفشل في حسم التأهل بالتعادل مع أستراليا

21/6/2018

فشل المنتخب الدنماركي في حسم تأهله لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا بعد سقوطه في فخ التعادل 1/1 أمام نظيره الأسترالي.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف لكريستيان إيركس ثم تعادل المنتخب الأسترالي بهدف سجله ميلي غديناك، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما (الخميس). 

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة، أمام المنتخب الفرنسي الذي يواجه نظيره منتخب بيرو في وقت لاحق من اليوم، فيما حصد المنتخب الأسترالي أول نقطة له في المركز الثالث.

وكان المنتخب الدنماركي فاز في الجولة الأولى على منتخب بيرو 1 / صفر، فيما خسر منتخب أستراليا من نظيره الفرنسي 1 / 2.

ويلتقي منتخب أستراليا مع نظيره بيرو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، في حين يلعب المنتخب الدنماركي مع نظيره الفرنسي.  

المصدر : الألمانية + بي إن سبورتس
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