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راموس: ميسي أفضل بسنوات ضوئية من مارادونا

سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا
سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا
21/6/2018

قال سيرجيو راموس قائد إسبانيا ومدافع ريال مدريد إن غريمه في برشلونة ليونيل ميسي أفضل بسنوات ضوئية من أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا.

وقاد مارادونا بلاده للفوز بكأس العالم 1986 وقال هذا الأسبوع إنه لا يعتبر راموس نجما، وأضاف أنه يفضل دييغو جودين، قائد ومدافع أوروغواي عليه.

وسُئل راموس ما هو رده على تصريح مارادونا عقب فوز إسبانيا 1-صفر على إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم. وكال راموس المديح لميسي الذي قاد برشلونة للفوز عديد المرات على ريال مدريد وخاض الكثير من المواجهات المثيرة مع راموس.

وقال راموس: "مارادونا لاعب عظيم ورائع وأحترمه كثيرا ومع ذلك في الأرجنتين يعرفون أن مارادونا بعيد بسنوات ضوئية عن أفضل لاعب أرجنتيني ليونيل ميسي".

وأهدر ميسي، الذي خسر مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم الماضية أمام المانيا البطلة، ركلة جزاء في التعادل 1-1 مع أيسلندا ويواجه ضغوطا لقيادة فريقه للانتصار على كرواتيا متصدرة المجموعة الرابعة اليوم الخميس.

المصدر : رويترز
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