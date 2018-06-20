شاهد: مغاربة يمنعون مشجعا من رفع العلم الإسرائيلي

منع مشجعون مغاربة (الأربعاء) أحد الجماهير من رفع العلم الإسرائيلي في المنطقة الخاصة لهم بالمدرجات بعد انتهاء مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي، وحاولت تمزيق العلم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرت على موقع التواصل الاجتماعي تجمع عدد من المشجعين المغاربة بمدرجات ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، الذي احتضن مواجهة منتخب المغرب والبرتغال، بسبب علم إسرائيل وحاولت تمزيقه.

وخسر المغرب أمام نظيره البرتغالي، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما (الأربعاء) على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد في المباراة.