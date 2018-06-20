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شاهد: المغرب أول المودّعين لمونديال روسيا بهزيمة من البرتغال

20/6/2018

ودّع المنتخب المغربي (الأربعاء) فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد الهزيمة من نظيره البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية للبطولة.

وارتفع رصيد البرتغال إلى 4 نقاط في الصدارة، بينما تذيل المغرب الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية في المسابقة.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المغرب، حيث حاول لاعبوه بشتى الطرق تسجيل هدف التقدم، إلى أن شهدت الدقيقة الرابعة هدف التقدم للبرتغال عندما تلقى كريستيانو رونالدو كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة 27 عقب سقوط نور الدين مرابط داخل منطقة الجزاء.

ردّ عليه رونالدو عندما مرر كرة لزميله جونكالفو جيديس داخل منطقة الجزاء أمسكها الحارس ببراعة، وأضاع المهدي بن عطية فرصة التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط عندما تلقى كرة عرضية من يونس بلهندة إلى خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المغاربة عن التعادل، كثف لاعبو البرتغال من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وأنقذ الحارس البرتغالي محاولة من بلهندة الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء إثر مجهود فردي من نور الدين مرابط في الدقيقة 55.

وعاد باتريسيو الحارس البرتغالي ليتصدى ببراعة لرأسية من بلهندة في الدقيقة 57، وبعدها بثلاث دقائق لم يحسن بن عطية استغلال كرة قريبة من المرمى.

وفي الدقيقة 68 سدد حكيم زياش كرة قوية مرت إلى خارج المرمى، أعقبها تصويبة من نبيل درار أيضًا إلى خارج المرمى، وفشلت جميع المحاولات المغربية في إدراك التعادل ليودّع على إثرها العرس العالمي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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