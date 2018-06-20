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شاهد: أوروغواي تتأهل والسعودية تصحب مصر خارج المونديال

20/6/2018

حسم منتخب أوروغواي تأهله إلى الدور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا بعدما تغلب على نظيره السعودي 1 / صفر.

وحسم منتخب أوروغواي بذلك أيضا تأهل روسيا رسميا إلى الدور الثاني كما حسم نهاية مشوار المنتخبين السعودي والمصري في الدور الأول.

وسجل لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، هدف المباراة ومنتخب أوروغواي في الدقيقة 23، ليرفع رصيده بذلك إلى ستة أهداف في سجل مشاركاته بكأس العالم ويعزز صدارته لقائمة أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب برصيد 52 هدفا.  

وتصدرت روسيا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أوروغواي، فيما جاءت مصر ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية.

جاء الشوط الأول سجالًا بين لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

وكان منتخب أوروغواي قد استهل مشواره في البطولة بفوز صعب على نظيره المصري 1 / صفر يوم الجمعة الماضي، وحقق اليوم انتصاره الثاني ليرفع رصيده إلى ست نقاط متساويا بذلك مع نظيره الروسي، الذي تغلب على السعودية 5 / صفر في المباراة الافتتاحية يوم الخميس الماضي قبل أن يتغلب على المنتخب المصري 3 / 1 مساء الثلاثاء.       

ويدور الصراع في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى على صدارة المجموعة بين المنتخبين الروسي والأوروغواياني حينما يلتقيان على ملعب "كوسموس أرينا" يوم الاثنين المقبل تزامنا مع مباراة مصر والسعودية على ملعب "فولجوغراد أرينا" والتي تعد نتيجتها بمثابة تحصيل حاصل، حيث لم يحصل أي من الفريقين على أية نقطة.  

المصدر : الألمانية + رويترز
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