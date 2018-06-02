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رياضة

كوبر يتوقع مشاركة صلاح مع منتخب مصر في بداية المونديال

نجم الكرة المصرية محمد صلاح
نجم الكرة المصرية محمد صلاح
2/6/2018

يتوقع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تعافي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي من الإصابة في الموعد المناسب ما يؤهله للمشاركة في مونديال روسيا منذ البداية.

وقال كوبر على هامش معسكر الفراعنة في بيرغامو بإيطاليا "سيكون متواجدا، نثق في ذلك، الأطباء قالوا إنه سيفعل".

وسجل صلاح 44 هدفا لليفربول هذا الموسم لكنه تعرض لإصابة في الكتف بعد التحامه بسيرخيو راموس خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب روسيا والسعودية وأوروغواي.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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