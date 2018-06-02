قائمة تونس لمونديال روسيا تخلو من العكايشي وبن شريفية

أعلن نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس لكرة القدم (السبت) القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبًا المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، والمقرر لها أن تنطلق 14 يونيو/حزيران الجاري.

وشهدت القائمة استبعاد معلول للمهاجم أحمد العكايشي لاعب اتحاد جدة السعودي، والذي ألمح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس (الجمعة) إلى أنه سيكون خارج القائمة النهائية، ولم يتم ذكر أسباب فنية أو وجود إصابات لاستبعاد اللاعب.

كما تم استبعاد ثنائي الترجي التونسي معز بن شريفية وخليل شمام، ولاعب تور الفرنسي محمد وائل العربي، ولاعب داندي يونايتد الاسكتلندي بلال المحسني، ولاعب تشيزينا الإيطالي كريم لعريبي.

وضمت القائمة، 6 لاعبين محترفين بالمسابقة المحلية هم، غيلان الشعلالي وأنيس البدري (الترجي)، ورامي البدوي (النجم الساحلي)، وياسين مرياح (الصفاقسي)، وأحمد خليل وصابر خليفة(الإفريقي).

وكان للدوري الفرنسي نصيب كبير من تواجد لاعبين في المنتخب بضم 7 لاعبين هم، معز حسن (شاتورو)، وأسامة الحدادي ونعيم السليتي (ديغون)، وإلياس السخيري (مونبيليه)، وسيف الدين الخاوي (تروا)، وبسام الصرارفي (نيس)، ووهبي الخرزي (ران).

كما ضمت 5 لاعبين محترفين بالدوري السعودي هم، أيمن المثلوثي (الباطن)، وفاروق بن مصطفى (الشباب)، ومحمد أمين بن عمر (أهلي جدة)، والفرجاني ساسي (النصر)، وفخر الدين بن يوسف (الاتفاق).

وضمت لاعبين من الدوري المصري هما، حمدي النقاز (الزمالك)، وعلي معلول (الأهلي).

و لاعبا واحدا من كل من الدوريات الثلاثة: ديلان برون (جينت البلجيكي)، ويوهان بن علوان (ليستر سيتي الإنجليزي)، وصيام بن يوسف (قاسم باشا التركي).

وتلعب تونس في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب بلجيكا وبنما وإنجلترا.