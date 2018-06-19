البث الحي
رياضة

هل تستعيد المغرب ذكريات مونديال 86 أمام البرتغال؟

إيران حققت فوزا مفاجئا بهدف على المغرب في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لكأس العالم
إيران حققت فوزا مفاجئا بهدف على المغرب في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لكأس العالم
19/6/2018

تتجه أنظار جماهير المغرب والبرتغال، غدا الأربعاء، صوب ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" بمدينة موسكو، في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في مونديال روسيا لكرة القدم.

وبعد الخسارة القاتلة والمفاجأة للمغرب أمام إيران في افتتاح مبارياته في المونديال، أصبح أمام "أسود الأطلس" طريق وحيد لضمان البقاء في العرس العالمي، يبدأ بالفوز على البرتغال، أو التعادل على أقل تقدير والذي قد يدخله في حسابات صعبة للعبور للدور الثاني.

وظهر المنتخب المغربي في مباراة إيران بصورة جيدة، وكان الأكثر خطورة، ولكنه خسر في النهاية، ويأمل في تعديل موقفه واستغلاله بشكل أفضل للفرص الكثيرة التي يصل بها لما يمتلكه من خط هجومي قوي للغاية.

ويسعى المغاربة لتكرار إنجاز دام 32 عامًا، عندما تمكنوا من تحقيق الفوز على البرتغال بثلاثة أهداف لهدف في مرحلة المجموعات لمونديال 1986.

ويمتلك الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأسود مجموعة مميزة من اللاعبين، أبرزهم منير محمدي، وأشرف حكيمي ومروان دا كوستا ومهدي بن عطية وحكيم زياش وكريم الأحمدي، ويوسف بلهندة ومبارك بوصوفة وأمين حارث وسفيان أمرابط ونبيل درار، وأيوب الكعبي ونور الدين أمرابط، وعزيز بوهدوز.

على الجانب الأخر، تدخل البرتغال المباراة بروح كريستيانو رونالدو، اللاعب المقاتل الذي تصدى لإسبانيا بثلاثية تاريخية في تعادلهما بثلاثة أهداف لكل منهما في افتتاح مشوارهما.

نجاح المقاتل رونالدو أعطى للفريق دفعة معنوية كبيرة، وتأكيد على أن أبطال أوربا 2016، ليسوا في المونديال لنزهة أو مشاركة مشرفة، ولكن بحثًا عن لقب، خاصة في ظل الإصرار الكبير لرونالدو.

ويمتلك فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال مجموعة مميزة من اللاعبين، أبرزهم روي باتريسيو وبيبي وريكاردو بيريرا وسيدريك وجواو موتينيو وجواو ماريو ووبرناردو سيلفا وويليام كارفاليو وبرونو فيرنانديز وريكاردو كواريزما وأدريان سيلفا وغونسالو غيديس بالإضافة لرونالدو.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)