شاهد: عاصفة رعدية تجتاح إحدى مدن كأس العالم

استمتع مشجعو كرة القدم في مدينة نيجني نوفجورود الروسية بالشمس المشرقة على ضفاف نهر فولجا منذ بدء بطولة كأس العالم.

لكن تعكر صفو الجو لفترة وجيزة (الثلاثاء) عندما تعرضت المدينة التي تعود للعصور الوسطى لعاصفة رعدية أغرقت شوارعها.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت لمدة نصف ساعة في زيادة منسوب مياه الأنهار وتوقف المرور في بعض المناطق مما أدى لتقطع السبل ببعض ركاب السيارات.

وبسبب وجود نظام صرف غير محكم ارتفع منسوب المياه بسرعة وتجاوز إطارات بعض السيارات في بعض المناطق مما دفع السائقين والركاب لمحاولة الخروج من هذا المأزق بأي طريقة.

وبينما تسببت السيول الوجيزة في إحباط معنويات المشجعين في المدينة إلا أن الشمس عادت للسطوع من جديد وعاد الهدوء.

وقال صاحب أحد المتاجر وهو يشاهد أصحاب السيارات يفتحون أغطيتها في محاولة لتجفيف المحركات المبتلة "إنها ليست المرة الأولى، اعتدنا على ذلك".