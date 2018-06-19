شاهد: القط "أخيل" يتنبأ بالفائز في مباراة مصر مع روسيا

تنبأ القط "أخيل" بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري في المباراة التي ستجمعهما اليوم (الثلاثاء) في مدينة بطرسبورغ في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وتحت ظلّ تمثال الأسد القوي في متحف الأرميتاج الحكومي في روسيا، حيث يعيش أخيل، استقر القط أخيل على الوعاء الأقرب إلى العلم الروسي.

وأخيل "يتنبأ" بنتائج المباريات بطريقة بسيطة وطريفة حيث يتم وضع إناءين فيهما نوع الطعام نفسه أمام "السيد أخيل" وفي كل واحد من الإناءين يوضع علم لإحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، وفي هذه الحالة فإن وعاء المنتخب الذي يبدأ أخيل بالأكل منه هو المرشح ليكون فائزا في المباراة.

وهكذا تم وضع الخيار أمام أخيل، ليختار ويتنبأ، فما كان منه إلا أن دلف نحو الوعاء الذي يحمل علم روسيا، وأكل منه حتى شبع، وسط فرحة عارمة من قبل سيدتين روسيتين كانتا تقفان بالقرب منه.

غير أن أخيل، لم يضيع وقتا كثيرا، وانتقل إلى الإناء الذي يوجد به "الطعام المصري" قبل أن تلحق به السيدة الروسية "وتحمله بعيدا عنه وتحمل علم بلادها".

واختيار أخيل للطعام في الوعاء الأول، يعني أنه يتنبأ بفوز منتخب روسيا على نظيره المصري، بحسب أخيل ومن شايعه.

يذكر أن القط أخيل عمل "عرّافا" لمباريات كأس القارات بكرة القدم التي أقيمت في موسكو الصيف الماضي، بالإضافة لتوقعاته الصحيحة في مونديال روسيا حتى الآن، حيث توقع فوز روسيا على السعودية في مباراة الافتتاح كما توقع فوز إيران على المغرب.

وجرت عادة طريفة في السنوات الأخيرة، بأن يقوم "حيوان أليف" بالتنبؤ بنتائج المباريات في المحافل الرياضية، على سبيل المثال الأخطبوط الشهير بول، خلال مونديال 2010، بجنوب أفريقيا.