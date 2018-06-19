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بي إن سبورتس تبث مباراة مصر وروسيا على القناة المفتوحة

19/6/2018

أعلنت قنوات بي إن سبورتس أن مباراة مصر وروسيا في كأس العالم ستبث على القناة المفتوحة.

جاء ذلك ضمن جدول البث للمباريات اليوم الثلاثاء على موقع بي إن سبورتس، إذ يواجه المنتخب المصري نظيره الروسي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وكانت شبكة بي إن سبورتس قد أعلنت أنها ستبث 22 مباراة من نهائيات كأس العالم مجانا على القنوات المفتوحة غير المشفرة.

و"بي إن سبورتس" هي المالك الحصري لحقوق البث التلفزيوني لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدمت بي إن سبورتس بعدد من الشكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب قرصنة بعض المباريات وبثها بشكل غير قانوني.

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم هي مصر والمغرب وتونس، إضافة إلى السعودية التي خسرت المباراة الافتتاحية أمام روسيا بـ 5 أهداف نظيفة.

وخسر المنتخب المصري أمام أورغواي بهدف قاتل في الدقيقة 89 من وقت المباراة، في ظل غياب نجم الفريق محمد صلاح الذي يتوقع أن يشارك أمام روسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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