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البرازيل تشتكي لـ "فيفا" بسبب سويسرا

المدافع ميراندا تعرض لدفعة من المهاجم ستيفن تسوبر قبل أن يسجل برأسه هدف التعادل لسويسرا في بداية الشوط الثاني
المدافع ميراندا تعرض لدفعة من المهاجم ستيفن تسوبر قبل أن يسجل برأسه هدف التعادل لسويسرا في بداية الشوط الثاني
19/6/2018

استفسر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي (فيفا) عن سبب عدم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة لقطتين حاسمتين خلال التعادل مع سويسرا في كأس العالم (الأحد) الماضي.

واعترض لاعبو البرازيل طويلا وبشكل عنيف بداعي أن المدافع ميراندا تعرض لدفعة من المهاجم ستيفن تسوبر قبل أن يسجل برأسه هدف التعادل لسويسرا في بداية الشوط الثاني ضمن المجموعة الخامسة.

ويعتقد البرازيليون أيضا أن المهاجم غابرييل غيسوس تعرض لخطأ داخل المنطقة وكان يستحق الحصول على ركلة جزاء. وبدا أنه لم يتم الاستعانة بحكم الفيديو في اللقطتين.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان "يود الاتحاد البرازيلي أن يعرف من الفيفا سبب عدم استخدام التكنولوجيا في لقطات حاسمة بالمباراة".

ويستخدم نظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم لأول مرة ووفقا للفيفا فإنه يتم استخدامه فقط "من أجل تصحيح الأخطاء الواضحة والظاهرة والوقائع التي لم تحتسب في القرارات المؤثرة على نتيجة المباراة".

وتعتقد البرازيل أن هذه اللوائح تنطبق بالفعل على الواقعتين المثيرتين للجدل.

المصدر : رويترز
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