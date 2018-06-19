البث الحي
رياضة

ألمانيا: دعوات لحرمان لاعبين من المشاركة في المونديال بسبب أردوغان

لاعبا المنتخب الألماني أوزيل وغندوغان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
لاعبا المنتخب الألماني أوزيل وغندوغان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
19/6/2018

دعا حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين (الثلاثاء) إلى منع اللاعبين مسعود أوزيل، وإيلكاي غندوغان من المشاركة ضمن المنتخب الألماني في مباريات كأس العالم في روسيا.

وكان اللاعبان، وهما من أصل تركي، التقطت لهما صور مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.

وتعرض اللاعبان لموجة من الانتقادات منذ ذلك الحين إذ يقول نواب بالبرلمان واتحاد الكرة الألماني إن Hردوغان لا يحترم القيم الألمانية بالقدر الكافي.

وخسرت ألمانيا 1-صفر يوم الأحد في مباراة مع المكسيك. ويتعرض يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لانتقادات لتمسكه بأوزيل بدلا من ماركو رويس لاعب الوسط المهاجم ذي اللياقة البدنية والسرعة العالية.

وقال يورن كونيغ المتحدث باسم الحزب لشؤون الرياضة "روح الفريق غائبة عن أوزيل وغندوغان في الفريق الألماني لأن من يشارك بنصف قلبه لا يمكن أن يبدي الروح القتالية اللازمة".

وأضاف "يتعين على يواخيم لوف أن ينهي الأمر ويعيدهما إلى بلدهما. هناك لاعبون وطنيون فخورون ببلادنا ويجب أن يخلي أوزيل وغندوغان مكانيهما في الفريق القومي".

واستخدم غندوغان أيضا كلمة "رئيسي" عندما أشار إلى أردوغان في رسالة.

وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا في العامين الماضيين بسبب حملة تشنها الحكومة التركية على من داعمي محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016.

ولم ترد أحزاب أخرى على تصريحات حزب البديل من أجل ألمانيا، وعادة ما ترفض جماعات سياسية أخرى العمل مع حزب البديل الذي فاز بمقاعد في البرلمان لأول مرة العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)