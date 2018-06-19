ألمانيا: دعوات لحرمان لاعبين من المشاركة في المونديال بسبب أردوغان

دعا حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين (الثلاثاء) إلى منع اللاعبين مسعود أوزيل، وإيلكاي غندوغان من المشاركة ضمن المنتخب الألماني في مباريات كأس العالم في روسيا.

وكان اللاعبان، وهما من أصل تركي، التقطت لهما صور مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.

وتعرض اللاعبان لموجة من الانتقادات منذ ذلك الحين إذ يقول نواب بالبرلمان واتحاد الكرة الألماني إن Hردوغان لا يحترم القيم الألمانية بالقدر الكافي.

وخسرت ألمانيا 1-صفر يوم الأحد في مباراة مع المكسيك. ويتعرض يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لانتقادات لتمسكه بأوزيل بدلا من ماركو رويس لاعب الوسط المهاجم ذي اللياقة البدنية والسرعة العالية.

وقال يورن كونيغ المتحدث باسم الحزب لشؤون الرياضة "روح الفريق غائبة عن أوزيل وغندوغان في الفريق الألماني لأن من يشارك بنصف قلبه لا يمكن أن يبدي الروح القتالية اللازمة".

وأضاف "يتعين على يواخيم لوف أن ينهي الأمر ويعيدهما إلى بلدهما. هناك لاعبون وطنيون فخورون ببلادنا ويجب أن يخلي أوزيل وغندوغان مكانيهما في الفريق القومي".

واستخدم غندوغان أيضا كلمة "رئيسي" عندما أشار إلى أردوغان في رسالة.

وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا في العامين الماضيين بسبب حملة تشنها الحكومة التركية على من داعمي محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016.

ولم ترد أحزاب أخرى على تصريحات حزب البديل من أجل ألمانيا، وعادة ما ترفض جماعات سياسية أخرى العمل مع حزب البديل الذي فاز بمقاعد في البرلمان لأول مرة العام الماضي.