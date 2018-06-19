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"أسود" السنغال تصطاد "نسور" بولندا بثنائية في المونديال

السنغال تعاقب بولندا على اخطائها وتفوز 2-1 في المجموعة الثامنة
السنغال تعاقب بولندا على اخطائها وتفوز 2-1 في المجموعة الثامنة
19/6/2018

استغلت السنغال أخطاء منافستها بولندا بشكل كامل لتفوز عليها 2-1 في المباراة الافتتاحية للفريقين ضمن المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وبعد أن تقدمت السنغال بهدف أحرزه مدافع بولندا تياغو تشيونيك في مرماه إثر خطأ فادح في الشوط الأول، حسم مباي نيانغ المباراة لصالح فريقه بعد مرور ساعة من عمر اللقاء بعد أن استغل قرار الحارس فويتشيخ شتينسني بالاندفاع الى خارج منطقة الجزاء ليسيطر على تمريرة طويلة أعادها أحد لاعبي بولندا إلى الخلف.

وأظهر نيانغ مدى سرعته وسيطرته على الكرة ليتفوق على الحارس البولندي ومدافعه يان بدناريك قبل أن يودع الكرة في الشباك.

وأصلح غزيغوز كريكوفياك، الخطأ الذي تسبب في الهدف الثاني للسنغال بسبب إعادته الكرة إلى الخلف، بتسجيله هدف بولندا الوحيد من ضربة رأس قبل خمس دقائق على نهاية اللقاء لكن الوقت كان قد فات بالنسبة لبولندا للتعويض.

وتركت هذه النتيجة السنغال، التي اشتهرت بفوزها على فرنسا حاملة اللقب في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2002، متساوية مع اليابان في صدارة المجموعة.

وتغلب اليابان على كولومبيا بالنتيجة نفسها في وقت سابق (الثلاثاء).

وكان المنتخب السنغالي آخر من لعب ضمن الفرق الأفريقية الخمسة المشاركة في النهائيات لكنه بات الوحيد من بينها الذي لم يخسر في المباراة الافتتاحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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