مصر تحلم بأول انتصار في المونديال عبر بوابة روسيا

يتابع عشاق الساحرة المستديرة، الثلاثاء، أولى مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، وتحديدًا للمجموعة الأولى والتي تجمع منتخب مصر أمام أصحاب الأرض.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى في التاريخ بين الفراعنة والروس في أي محفل دولي أو ودي، وتقام المباراة على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سانت بطرسبرغ.

ويسعى المنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، لاقتناص فوز هام في مشواره حتى لا يضع نفسه في موقف صعب حال التعادل أو الرحيل المبكر في حال الخسارة.

وربما الفوز على روسيا سيسهل المهمة أمام الفراعنة وقد لا يحتاج إلا التعادل أمام السعودية للتأهل في الجولة الثالثة، لذا فإن المنتخب المصري يحلم بتحقيق الفوز الأول له عبر تاريخ مشاركاته بالمونديال.

ويعود محمد صلاح إلى قائمة الفريق المشاركة في المباراة، بعد أن غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام أورغواي للإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوربا مع فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني.

وتأكد عدم وجود غيابات في تشكيلة الفراعنة، ليدخل المنتخب المصري المباراة بالقوة الضاربة، بعد أداء قوي أمام أورغواي، وسيكون لعبهم المنظم هو السمة الأساسية دون اندفاع هجومي وهو الفكر الذي يعتمد عليه المدرب الأرجنتيني.

وعودة صلاح تمثل دفعة معنوية كبيرة للفراعنة بعد أداء قوي أمام أورغواي وكان ينقصه فقط التواجد مع الثنائي الهجومي مروان محسن ومحمود حسن تريزيجه أو عمرو وردة.

والتشكيل المتوقع للفراعنة يتمثل في محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أحمد فتحي وعلى جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط الثلاثي محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد، وفي الهجوم الثلاثي محمود تريزيجه ومروان محسن ومحمد صلاح.

على الجانب الأخر، يدخل "الدب" الروسي صاحب الأرض المباراة على أمل الفوز وضمان التأهل للدور الثاني دون انتظار لقائه بأورغواي في الجولة الثالثة، خاصة وأنه أقوى فرق المجموعة.

ويعمل "الدب" الروسي ألف حساب لمنتخب الفراعنة بعد خسارته الصعبة أمام الفريق اللاتيني في الوقت القاتل بهدف نظيف.

ويمتلك مدرب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف، واقعية كبيرة في تحكمه برتم المباريات، حيث أنه يعتمد على القوة البدنية للاعبيه والعمل المنظم دون اللجوء للمهارات الفردية التي تغيب عن لاعبيه عدا لاعب أو اثنان فقط.

وسيكون التشكيل المتوقع مكون من أكينفيف في حراسة المرمى أمامه الرباعي جيركوف وإغناشيفيتش وكوتيبوف وفيرنانديس، ولاعبان ارتكاز هما، زوبنين وغاغينسكي، وأمامهم الثلاثي تشيريشيف وغولوفين وساميدوف، ورأس حربة وحيد هو سمولوف.