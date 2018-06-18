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مارادونا يعتذر عن اختراقه لقواعد "فيفا"

مارادونا تواجد في ملعب مباراة منتخب بلاده أمام أيسلندا، وهو يقوم بتدخين السيجار الكوبي
مارادونا تواجد في ملعب مباراة منتخب بلاده أمام أيسلندا، وهو يقوم بتدخين السيجار الكوبي
17/6/2018

اعتذر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عن واقعة اختراقه لقواعد الاتحاد الدولي (فيفا) بعد تدخينه لسيجار خلال مباراة منتخب بلاده أمام أيسلندا (السبت).

وقال مارادونا في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) (الأحد) "أعتذر للجميع، بصراحة لم أكن أعلم أنه لا أحد يستطيع التدخين في الملاعب".

وأظهرت كاميرات التلفاز، تواجد مارادونا في ملعب المباراة، وهو يقوم بتدخين السيجار الكوبي، رغم أن لوائح "فيفا" تمنع التدخين في ملاعب المونديال.

يذكر أن ملاعب بطولة كأس العالم بها لافتة كبيرة مكتوب عليها "ممنوع التدخين" في إشارة إلى عدم قيام جميع المتابعين لمباريات المونديال من المدرجات بالتدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

وحرص مارادونا على التواجد في ملعب " أتكريت أرينا" لمؤازرة التانغو في مباراته بالمونديال في المباراة التي انتهت بالتعادل مع أيسلندا بهدف لكل منهما.

وتتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الأرجنتين وأيسلندا، وأخيرًا نيجيريا بلا رصيد من النقاط.

المصدر : الأناضول
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