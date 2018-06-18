شاهد: ماذا قال مدرب روسيا وحارس مرماها عن محمد صلاح؟

قال مدرب المنتخب الروسي إن فريقه مستعد جيدا لمواجهته مع المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم، وإنه سيركز بشكل أكبر على اللاعب محمد صلاح، وإن كان سينتبه أيضا لباقي الفريق المصري.

وقال المدرب ستانسلاف تشرتشيسوف إن الفريق المصري متجانس من ناحية القوة، وإن كان صلاح هو أفضل اللاعبين، لكنه أكد أنه سيأخذ كافة اللاعبين بعين الاعتبار خلال مواجهة يوم الثلاثاء.

بدوره قال حارس مرمى المنتخب الروسي إيغور أكينفيف إن الفريق المصري يضم لاعبين آخرين سيركز الفريق عليهم، ولن تقتصر مهمتهم على إيقاف محمد صلاح وحده.

وبدأت روسيا مشاركتها في كأس العالم بأفضل شكل ممكن بخمسة أهداف نظيفة سجلتها في شباك السعودية.

ويواجه المنتخب الروسي نظيره المصري في مباراته القادمة، مدركاً أن فوزه عليه سيضمن له التأهل من دور المجموعات.

وخسر المنتخب المصري مباراته الأولى في كأس العالم منذ عام 1990 أمام منتخب الأوروغواي بهدف مقابل لا شيء في ظل غياب النجم المصري محمد صلاح عن أرض الملعب.

ولا يعاني المنتخب الروسي من إصابات خطيرة في صفوف لاعبيه، إذ شارك هدافو روسيا يوري غازينسكي، وأرتيم دجيوبا، وألكساندر غلوفنغ في حصة المران قبل لقاء المنتخب المصري يوم الثلاثاء.