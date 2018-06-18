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رياضة|السعودية

شاهد: اشتعال النيران في محرك طائرة المنتخب السعودي بروسيا

18/6/2018

تعرضت طائرة المنتخب السعودي لكرة القدم لعطل بأحد المحركات (الاثنين) خلال الهبوط بمطار مدينة روستوف-أون-دون الروسية.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم إن الطائرة هبطت بسلام.

وأوضح عبر حسابه على تويتر أنه يطمئن الجميع على سلامة أفراد المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره منتخب أوروغواي يوم الأربعاء.

ونشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اشتعال النيران في جانب من الطائرة عند الهبوط.

ولم يتسن التحقق من مقطع الفيديو من مصدر مستقل، لكن موقع إير لايف دوت نت المختص في مراقبة الطيران المدني نشر الفيديو وقال إن الحريق اندلع مع اقتراب الطائرة من مطار روستوف.

وأظهر فيديو على حسابات صحيفة "اليوم" السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي نيرانا مشتعلة من أسفل الجناح الأيمن للطائرة.

كما نشرت قناة الاخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية صورة، تم التقاطها أيضا من داخل الطائرة، لألسنة اللهب وهي تخرج من أسفل الجناح بينما كانت الطائرة في عملية الهبوط.

ويشار إلى أن السعودية خسرت 5-صفر من روسيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الأولى التي تضم أيضا أوروغواي ومصر. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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