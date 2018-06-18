سويسرا تفرض التعادل 1-1 على البرازيل

فرضت سويسرا التعادل على البرازيل في مواجهة قوية بافتتاح جولات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم في روسيا الأحد.

وسدد ستيفن تسوبر ضربة رأس في الشوط الثاني ليلغي هدف التقدم الرائع عبر فيليب كوتينيو وتفرض سويسرا التعادل 1-1 على البرازيل.

وبعد 20 دقيقة من البداية سدد كوتينيو كرة رائعة من 25 مترا تقريبا ليفتتح التسجيل لأبطال العالم خمس مرات.

لكن سويسرا التي بدت بلا أنياب هجومية في الشوط الأول انتزعت التعادل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني بفضل رأسية تسوبر غير المراقب خلال ركلة ركنية.

وبهذه النتيجة تتصدر صربيا المجموعة بعد فوزها 1-صفر على كوستاريكا في وقت سابق الأحد.