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رياضة

سويسرا تفرض التعادل 1-1 على البرازيل

17/6/2018

فرضت سويسرا التعادل على البرازيل في مواجهة قوية بافتتاح جولات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم في روسيا الأحد.

وسدد ستيفن تسوبر ضربة رأس في الشوط الثاني ليلغي هدف التقدم الرائع عبر فيليب كوتينيو وتفرض سويسرا التعادل 1-1 على البرازيل.

وبعد 20 دقيقة من البداية سدد كوتينيو كرة رائعة من 25 مترا تقريبا ليفتتح التسجيل لأبطال العالم خمس مرات.

لكن سويسرا التي بدت بلا أنياب هجومية في الشوط الأول انتزعت التعادل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني بفضل رأسية تسوبر غير المراقب خلال ركلة ركنية.

وبهذه النتيجة تتصدر صربيا المجموعة بعد فوزها 1-صفر على كوستاريكا في وقت سابق الأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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