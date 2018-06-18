رأسية كين تمنح إنجلترا فوزا قاتلا على تونس

قاد هاري كين مهاجم إنجلترا (الإثنين) منتخب بلاده لعبور تونس بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتقدم القائد هاري كين بهدف لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي لنسور قرطاج من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف كين هدف الفوز القاتل لمنتخب إنجلترا.

وحصد منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط له ليحل ثانيا في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف بلجيكا التي فازت في وقت سابق (الإثنين) على بنما 3 /صفر.

ويشارك منتخب إنجلترا في كأس العالم للمرة الـ 15 وكانت أبرز الإنجازات السابقة للفريق هي الفوز باللقب في نسخة عام 1966.

ويشارك منتخب تونس في كأس العالم للمرة الخامسة حيث خرج الفريق من دور المجموعات في مشاركاته الأربع السابقة.

والتقى الفريقان سابقا في كأس العالم وتحديدا في نسخة 1986 حيث انتهت مباراتهما في دور المجموعات بفوز إنجلترا 2- صفر.