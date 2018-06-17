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وزير الدفاع الإسرائيلي "يشمت" في ميسي

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
17/6/2018

أعرب وزير الدفاع الإٍسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن شماتته في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر إخفاقه في إحراز هدف من ركلة جزاء خلال مباراة بلاده أمس أمام آيسلندا في كأس العالم.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال ليبرمان في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أمس: "في مباراة الأرجنتين ضد آيسلندا انظروا كم كان ميسي بحاجة لمباراة تدريبية أمام إسرائيل.. وتمنوا فوز منتخب آيسلندا (في المباريات المقبلة).. دولة صغيرة ذات 360 ألف نسمة، لكن لديها منتخب عملاق". 

وبينما كانت التوقعات لصالح فوز المنتخب الأرجنتيني، انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

فيما نشر أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي استطلاعًا للرأي عبر "تويتر" يسأل فيه عن الأكثر سعادة بإخفاق ميسي في إحراز الهدف: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أم وزيرة الثقافة والرياضة (الإسرائيلية) ميري ريغيف؟

وامتلك ميسي فرصة ذهبية لضمان فوز الأرجنتين بأولى مبارياتها في البطولة، عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 64، لكن حارس المرمى الآيسلندي صد الكرة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وألغى المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية كان مقررًا أن يلعبها يوم 9 يونيو/حزيران الجاري، مع نظيره الإسرائيلي بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وجاء الإلغاء تحت وطأة ضغوط فلسطينية رسمية وشعبية، وكذلك ضغوط من جانب "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، احتجاجًا على قرار إقامة المباراة في القدس المحتلة.

هذه المبارة كانت مقررة في مدينة حيفا، لكن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية أصرت على نقلها إلى القدس الفلسطينية، ضمن التحركات لتكريس احتلالها منذ عام 1967، ما أثار احتجاجات فلسطينية أدت إلى إلغاء المباراة.

وحمل مسؤولون إسرائيليون ريغيف مسؤولية إلغاء المباراة، لكنها كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفسه طلب في رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني، موريسيو ماكري، نقل المباراة إلى القدس.

وعرضت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، رسالة موقعة من نتنياهو تثبت أنه طلب من الرئيس الأرجنتيني إقامة المباراة في القدس، التي وصفها في الرسالة "بالعاصمة الأبدية لإسرائيل".

وترددت أنباء عن أن ميسي وزميله خافيير ماسكيرانو كانا وراء قرار المنتخب الأرجنتيني إلغاء المباراة، نظرًا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الأناضول
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