كرواتيا تصطاد "نسور" نيجيريا بثنائية في المونديال

فازت كرواتيا على نيجيريا بهدفين أحدهما جاء بنيران صديقة والآخر من ركلة جزاء في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا (السبت).

وانقض ماريو مانزوكيتش على الكرة برأسه من الوضع طائرا قبل أن تصطدم بلاعب وسط نيجيريا أوجينيكارو إيتيبو وتبدل اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 32.

وضاعف لوكا مودريتش الغلة من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

واحتسبت ركلة الجزاء بعدما أسقط وليام إيكونج مدافع نيجيريا مانزوكيتش في المنطقة أمام الحكم بعدما أحاط بذراعيه المهاجم الكرواتي خلال صراع في المنطقة.

وتتصدر كرواتيا، التي لم تواجه أي مشاكل تذكر من المنافس الأفريقي، المجموعة الرابعة بعد تعادل الأرجنتين 1-1 مع أيسلندا في موسكو في وقت سابق السبت.