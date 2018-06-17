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كرواتيا تصطاد "نسور" نيجيريا بثنائية في المونديال

اللعبة التي تسببت في احتساب ركلة جزاء على المنتخب نيجيريا
اللعبة التي تسببت في احتساب ركلة جزاء على المنتخب نيجيريا
16/6/2018

فازت كرواتيا على نيجيريا بهدفين أحدهما جاء بنيران صديقة والآخر من ركلة جزاء في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا (السبت).

وانقض ماريو مانزوكيتش على الكرة برأسه من الوضع طائرا قبل أن تصطدم بلاعب وسط نيجيريا أوجينيكارو إيتيبو وتبدل اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 32.

وضاعف لوكا مودريتش الغلة من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

واحتسبت ركلة الجزاء بعدما أسقط وليام إيكونج مدافع نيجيريا مانزوكيتش في المنطقة أمام الحكم بعدما أحاط بذراعيه المهاجم الكرواتي خلال صراع في المنطقة.

وتتصدر كرواتيا، التي لم تواجه أي مشاكل تذكر من المنافس الأفريقي، المجموعة الرابعة بعد تعادل الأرجنتين 1-1 مع أيسلندا في موسكو في وقت سابق السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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