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"فيفا" يحرم الفرنسي بوغبا من هدف في المونديال

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حرم الفرنسي بوغبا من هدفه في شباك أستراليا في المونديال
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حرم الفرنسي بوغبا من هدفه في شباك أستراليا في المونديال
17/6/2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتساب هدف الفوز لفرنسا في شباك أستراليا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم في روسيا بالنيران الصديقة وليس لبول بوغبا.

ووفقًا لموقع "فيفا" الإليكتروني، "هدف فرنسا الثاني تم سحبه من بوغبا واحتسابه هدف بنيران صديقة عن طريق عزيز بيهيتش لاعب أستراليا في شباك منتخب بلاده".

واحتسب الهدف الذي جاء في الدقيقة 81 باسم بول بوغبا بعدما لمست تسديدته جسد بيهيش ثم ارتطمت بالعارضة قبل أن تجتاز الكرة خط المرمى.

وتم استخدام تكنولوجيا خط المرمى قبل احتساب الهدف، إلا أن "فيفا" أكد اليوم احتساب الهدف باسم بيهيش بالخطأ في مرماه.

ويتصدر منتخب "الديوك" ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن الدنمارك، وتحتل أستراليا المركز الثالث دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بيرو المتذيل.

المصدر : الأناضول
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