البث الحي
رياضة

شاهد: حيوانات السرقاط تتوقع فوز إنجلترا على تونس في كأس العالم

17/6/2018

واصلت حيوانات السرقاط في حديقة حيوان بريطانية توقعاتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وفي هذه المرة توقعوا فوز إنجلترا على تونس في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة السابعة غدا.

وسبق أن نجحت الحيوانات الثديية الصغيرة في حديقة حيوان درايتون مانور بالقرب من تامورث في ستافوردشاير في التنبؤ بنتائج بطولات رياضية في الماضي.

وفي الأسبوع الماضي تنبأت حيوانات السرقاط بفوز روسيا على السعودية في افتتاح البطولة، وبالفعل فازت الدولة المستضيفة للنهائيات الحالية بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت يوم الخميس الماضي.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)