تذاكر المونديال.. مطلوبة قبل المباريات وبعدها

ما إن تقترب من محيط الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا حتى تجد عددًا من الأشخاص يقفون مبكرًا قبل بدء المباريات ويحملون أوراقًا مكتوب عليها "أحتاج تذكرة".

"جوليا" إحدى مشجعات منتخب أيسلندا كانت تنتظر أمام ملعب سبارتاك بموسكو، قبل بدء المباراة الأولى بين فريق بلادها ونظيره الأرجنتيني، السبت، وتحمل ورقة عليها تلك العبارة.

وحول سبب هذا الأمر، أجابت جوليا "اشتريت تذكرة لي لكن أحتاج إلى أخرى لصديقتي التي لا تمتلك الكم الكافي من النقود لشرائها".

وعن توقعها للحصول على ما تطلب خاصة أن كل عشاق الكرة يتمنون الحصول على مثل هذه التذكرة فكيف بهم يتخلون عنها، أوضحت "أنا انتظر الحظ أعلم أنها قد تكون معجزة من السماء أن يحمل أحدهم بطاقة إضافية أو يتخلى عن بطاقته، لكن سأنتظر وإن كان الأمل ضئيلاً".

وأضافت "قد يكون عدد من الأصدقاء يريدون حضور المباراة ويتخلف أحدهم عنها، أو قد يتفاعل معي أحد الأشخاص ومع صديقتي فيهديني تذكرته"، تختم حديثها مبتسمة.

وقبل أيام أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصول إجمالي التذاكر التي تم بيعها، إلى 2.5 مليون تذكرة، قبيل مباراة الافتتاح التي جمعت الخميس الماضي، المنتخب السعودي ونظيره الروسي.

وتختلف أسعار تذاكر حضور المباريات حسب الأدوار (الأول- الثاني- ربع النهائي- نصف النهائي- المباراة النهائية) ومكان الجلوس في طوابق الملاعب المختلفة، إذ لا تقل عن 100 دولار تقريبًا في المتوسط، وأغلاها قد يصل إلى أكثر من 1000 دولار في المباراة النهائية.

جوليا وزملاؤها ممن ينتظرون أمام الملاعب قبل كل مباراة ليسوا الوحيدين، فحتى أثناء خروج الجماهير من الملاعب بعد انتهاء كل مباراة هنالك من يحمل أوراقًا مكتوب عليها هذه المرة "أحتاج تذكرة مستعملة".

ولدى سؤال فرانك، الذي كان يرتدي قميص المنتخب الألماني ويحمل بيده ورقة مكتوب عليها بخط اليد "أحتاج تذكرة مستعملة" عن سبب هذا الفعل، قال "هي هواية فكما أن هنالك أشخاصًا لديهم هواية جمع الطوابع فإن آخرين وأنا منهم، لديهم هواية جمع تذاكر المباريات".

واستدرك قائلًا وهو يقف أمام ملعب لوجنيكي الشهير بموسكو مع خروج الجماهير، "قد يرى البعض أن الأمر سخيف إلا أن عشاق الكرة ومحبي جمع كل ما يتعلق بالساحرة المستديرة سيرون ما أقوم به قيّمًا".

من جهته، سيرجيو أحد مشجعي فريق البرتغال، قال إنه يقوم بالسؤال عن تذكرة مستعملة، كي يأخذها معه لصديقه الذي تخلف عن القدوم إلى كأس العالم ويحب كرة القدم كثيرًا، "فسيكون الأمر جميلًا أن أحضر له مثل هذه التذكرة".

بدوره، أكد بيزارو من مشجعي البيرو أنه يقوم بالسؤال عن التذاكر المستعملة التي لا يحتاجها أصحابها بعد حضور كل مباراة وذلك كي يأخذها كهدايا لأصدقائه.

وأضاف أن شراء أي هدية مناسبة قد لا يقل ثمنها عن 5 دولارات كحد أدنى، أما التذكرة وإن كانت مستعملة فهي بلا تكلفة ولها قيمة كبيرة خاصة لدى عشاق كرة القدم.