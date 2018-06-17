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المكسيك تصعق ألمانيا حاملة اللقب بهدف في كأس العالم

17/6/2018

تلقت ألمانيا حاملة اللقب هزيمة مفاجئة بهدف أمام المكسيك في مباراتهما الأولى في كأس العالم لكرة القدم (الأحد) بعدما أنهى هيرفينغ لوزانو هجمة مرتدة سريعة داخل الشباك.

وبدا دفاع ألمانيا ضعيفا في مناسبات عدة في أول نصف ساعة ولم تكن مفاجأة عندما ترك خافيير هرنانديز المدافع ماتس هوملز يلهث خلفه ليمرر الكرة إلى لوزانو الذي راوغ مسعود أوزيل وسدد بقوة في المرمى لتنطلق احتفالات مجنونة باستاد لوجنيكي.

وكادت ألمانيا أن تدرك التعادل في نهاية الشوط الأول عندما لمست كرة توني كروس من ركلة حرة العارضة بعدما أنقذها الحارس غويرمو اوتشوا.

وسيطرت ألمانيا على المباراة بعد مشاركة ماركو رويس بعد مرور ساعة من اللعب وزاد من سرعة الفريق.

وعلى الرغم من ضغطها المتواصل لم تصل للمرمى ولم تهدد لمستها الأخيرة السيئة مرمى اوتشوا حيث صمدت المكسيك لتحقق فوزها الثاني على ألمانيا في 12 مباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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