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ميسي يهدر ركلة جزاء وأيسلندا تفرض التعادل على الأرجنتين

ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفرض أيسلندا التعادل على بطلة العالم مرتين
ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفرض أيسلندا التعادل على بطلة العالم مرتين
16/6/2018

دخل منتخب أيسلندا التاريخ في أول مشاركة بالمونديال بعد انتزاعه نقطة ثمينة من الأرجنتين بتعادلهما بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم

وأهدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفرض أيسلندا، التي تشارك في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة، على بطلة العالم مرتين التعادل 1-1 في المجموعة الرابعة.

ووضع سيرجيو أغويرو الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة 19 بعدما دار بجسده وسجل من 12 مترا.

لكن أيسلندا، وهي أصغر بلد من حيث عدد السكان يتأهل لكأس العالم، أدركت التعادل بعد أربع دقائق بعدما سجل الفريد فينبوجاسون من مسافة قريبة.

وحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بسبب مخالفة من هوردور ماجنوسون ضد أجويرو لكن ميسي سددها ضعيفة لينقذها الحارس هانيس هالدورسون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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