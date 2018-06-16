منتخب مصر يكسر النظام الغذائي للاحتفال بعيد الفطر

سمح لينارد باوك طبيب التغذية الخاص بالمنتخب المصري الأول لكرة القدم بأن يتناول كل لاعب بالفريق قطعة واحدة من "الكعك والبسكويت" احتفالا بعيد الفطر، بعد إصرار شديد من اللاعبين.

ورفض باوك في البداية أن يكسر لاعبو المنتخب المصري النظام الغذائي الموضوع لهم طوال فترة مشاركتهم بكأس العالم، ولكن بعد إصرار شديد من اللاعبين سمح لهم بتناول قطعة واحدة.

وكان باوك فوجئ بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة إلى معسكر المنتخب المصري ومعه "كعك وبسكويت"، احتفالا بعيد الفطر المبارك، لإدخال جو من السعادة على البعثة، وللتخفيف من الضغط العصبي داخل المعسكر.

ورفض طبيب الفريق أن يتناول اللاعبون ما جلبه أبو ريدة لهم وأكد لهم أن هذا يمثل مخالفة للبرنامج الغذائي الذي يسير عليه الفريق في الفترة الحالية، لكنه تراجع تحت ضغط اللاعبين، وسمح لكل لاعب بتناول قطعة واحدة فقط.