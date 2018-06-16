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كافاني: حب أبنائي لصلاح وراء طلبي قميصه

كافاني يحتضن محمد صلاح بعد مباراة مصر والأوروغواي
كافاني يحتضن محمد صلاح بعد مباراة مصر والأوروغواي
15/6/2018

قال نجم منتخب أوروغواي أدينسون كافاني، إن السبب وراء طلبه الحصول على قميص المصري محمد صلاح، هو ولع أبنائه باللاعب المحترف في ليفربول الإنجليزي.

والتقى منتخبا الأوروغواي ومصر (الجمعة)، في مباراة المجموعة الأولى من المونديال، وانتهت بالفوز على الفراعنة بهدف مقابل لا شيء.

وعقب انتهاء المباراة، وفي تصريح لصحيفة أولي الأرجنتينية، قال كافاني: طلبت الحصول على قميص صلاح عقب نهاية اللقاء، تلبيةً لرغبة أبنائي في الحصول على قميصه.

ولم يشارك صلاح مع منتخب بلاده في لقاء أورغواي التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني.

وبفوز اليوم، يحتل منتخب أورغواي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف روسيا المتصدر، فيما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية. 

المصدر : الأناضول
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