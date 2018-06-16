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قرار روسي يحرم مشجعي نيجيريا من "الدجاج الحي"

مشجعو نيجيريا خلال مباراة فريقهم مع الأرجنتين – جوهانسبرغ 2010.
مشجعو نيجيريا خلال مباراة فريقهم مع الأرجنتين – جوهانسبرغ 2010.
16/6/2018

سيحضر مشجعو منتخب نيجيريا لمؤازرة فريقهم في مباراته الافتتاحية اليوم السبت أمام كرواتيا في كأس العالم بدون عنصر مهم من عناصر التشجيع وهو الدجاج.

ففي مباريات كرة القدم في نيجيريا يجلب المشجعون أحيانا دجاجا حيا يقومون بطلائه بألوان العلم ويرفعونه عاليا وقت التشجيع، لكن السلطات المحلية في كالينينغراد، حيث ستقام مباراة نيجيريا وكرواتيا السبت، قالت إن دخول الحيوانات ممنوع إلى الملاعب.

وقال أندريه يرماك وزير الثقافة والسياحة في كالينينغراد، إن السلطات لم تتلق حتى الآن طلبا رسميا بذلك لكن بعض المشجعين النيجيريين سألوا إن كان بإمكانهم جلب الدجاج في المباراة. وفي تعقيب مكتوب الجمعة قال يرماك "تم توضيح الصورة للمشجعين بأنه من غير المسموح دخول حيوانات حية إلى داخل الملعب وفقا لقواعد السلامة".

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء عن يرماك قوله إن السلطات المحلية لا يزال بإمكانها مساعدة مشجعي نيجيريا في الاستمتاع بالبطولة.

ونقلت الوكالة عن يرماك قوله "بالتأكيد يمكننا تقديم النصح لهم بشأن الأماكن التي يمكنهم شراء الدجاج منها ونحن مستعدون للتجاوب مع أكثر الطلبات غرابة في البطولة".

المصدر : الأناضول
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