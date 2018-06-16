تكنولوجيا الفيديو تساعد فرنسا على الفوز 2-1 على أستراليا

بدأت فرنسا مشوارها في نهائيات كأس العالم بالفوز بهدفين مقابل هدف على أستراليا اليوم السبت بمساعدة من التقنيات الحديثة التي دخلت على اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

احتاجت فرنسا إلى أول ركلة جزاء على الإطلاق تحتسب في كأس العالم لكرة القدم بعد مراجعة الفيديو إضافة لهدف من بول بوجبا بعد أن أبدلت الكرة اتجاهها.

هز المهاجم أنطوان غريزمان الشباك من ركلة جزاء تاريخية في الدقيقة 58 لكن أستراليا ردت من ركلة جزاء أخرى عندما لمس صمويل أومتيتي الكرة بصورة لا يمكن تفسيرها داخل المنطقة بعد أربع دقائق لاحقة.

أرسل مايل يديناك قائد أستراليا الحارس الفرنسي هوجو لوريس إلى الجهة الخاطئة ليمنح أستراليا الأمل في فرض التعادل باستاد كازان لكن بوغبا سجل هدف الفوز في الدقيقة 81.

حتى هذا الهدف كان من الممكن ألا يتم احتسابه في عصر ما قبل استخدام التكنولوجيا في كرة القدم إذ اصطدمت تسديدة بوجبا بساق عزيز بهيتش وارتطمت بالعارضة وقفزت داخل المرمى قبل أن تخرج.

تأكد الحكم القادم من الأوروغوايي أندريس كونيا من شاشة تكنولوجيا خط المرمى في ساعته واحتسب الهدف بينما وقف الحارس مات رايان وهو يمسك بالكرة بين يديه.

شاهد كونيا قبل ذلك إعادة لتدخل جوش ريسدون على غريزمان في شاشة على جانب الملعب وقرر أن الظهير الأيمن لأستراليا أعاق المهاجم الفرنسي داخل المنطقة.

تفوقت فرنسا في الشوط الأول بفضل خط هجومها الشاب لكن أستراليا أتيحت لها أخطر فرصة قبل الاستراحة عندما اصطدمت تسديدة آرون موي من ركلة حرة بالفرنسي كورنتين توليسو وأبدلت اتجاهها لكن لوريس أنقذها.

سيدخل فريق المدرب ديدييه ديشان مباراتيه المتبقيتين في المجموعة الثالثة ضد الدنمرك وبيرو ولديه ثلاث نقاط لكن سيكون أمامه الكثير من العمل حتى يؤكد وضعه كمرشح قبل البطولة لإحراز اللقب.

سيشعر منتخب أستراليا ومشجعوه البالغ عددهم عشرة آلاف بالإحباط من خروجه خاوي الوفاض بعد عمله الدؤوب مع سعيه لتجاوز دور المجموعات للمرة الثانية في مشاركته الخامسة بكأس العالم.