بيرو تهدر ركلة جزاء وتخسر بهدف أمام الدنمارك

عوض يوسف بولسن تسببه في ركلة جزاء ليحرز هدف فوز الدنمرك 1-صفر على بيرو منافستها في المجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم.

وخرجت بيرو من المباراة وهي تتحسر على ركلة جزاء مهدرة من كريستيان كويفا في الشوط الأول.

وبدأت بيرو المباراة بشكل أفضل من الدنمرك ونجحت في تحييد أخطر لاعبي المنافس كريستيان إريكسن خلال معظم فترات الشوط الأول، وكانت في طريقها للتقدم من ركلة جزاء قبل الاستراحة لكن كويفا أطاح بها فوق العارضة.

وراجع الحكم بكاري جاساما هذه اللقطة عبر الفيديو بنفسه في الملعب قبل احتساب ركلة الجزاء، لكن كويفا الملقب "علاء الدين" أرسل الكرة عاليا.

وعاقب بولسن بيرو على إهدار ركلة الجزاء بعدما سجل هدفه في الدقيقة 59 عندما مر إريكسن من اثنين من المدافعين وأرسل اليه الكرة ليحرز منها هدف المباراة سريعة الايقاع الوحيد رغم أن بيرو اقتربت في عدة مناسبات تالية من إدراك التعادل.