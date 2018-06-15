شاهد: بـ"النيران الصديقة" إيران تلدغ المغرب بهدف قاتل

سجل عزيز بوحدوز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح إيران فوزا مفاجئا 1-صفر على المغرب في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لكأس العالم.

وكانت المباراة في طريقها الى الانتهاء بالتعادل السلبي قبل أن يلعب إحسان حاج صفي ركلة حرة من جهة اليسار حاول بوحدوز تشتيتها لكنه وضعها بغرابة في مرماه.

جاءت بداية الشوط الأول هجومية من جانب المنتخب المغربي، حيث حاول لاعبوه إحراز هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس، ففي الدقيقة الثانية سدد أمين حارث كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار المرمى للحارس علي رضا بیرانوند.

وفي الدقيقة التاسعة، حاول أيوب الكعبي أن يجرب حظه فسدد كرة قوية مرت لخارج المرمى.

وهدأ اللقاء نسبيًا إلى أن جاءت الدقيقة 19 لتضيع معها فرصة هدف مؤكد إثر محاولة للتسديد من أكثر من لاعب مغربي داخل منطقة الجزاء وفي كل مرة تصطدم بدفاع إيران وفي النهاية تحولت لركلة ركنية.

وازدادت الإثارة حيث نشط أداء المنتخب الإيراني وأحكم لاعبوه قبضتهم على وسط الملعب في محاولة لتسجيل هدف، حيث مال الأداء للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات السريعة.

وجاءت أخطر الهجمات المغربية في الدقيقة 31 عندما انطلق أمين حارث بالكرة وراوغ مدافعي المنتخب الإيراني ثم سدد تسديدة قوية من داخل المنطقة بالقدم اليمنى ولكن تصدى لها الحارس علي رضا بیرانوند ببراعة.

وكادت الدقيقة 42 أن تشهد فرصة التقدم لإيران عندما انطلق سردار أزمون بالكرة وانفرد بالحارس منير المحمدي الذي تصدى للكرة ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واتسم الشوط الثاني بالإثارة من جانب لاعبي الفريقين، وغلب عليه الخشونة المتعمدة من الجانبين في بعض فتراته.

ونشط الأداء الإيراني في هذا الشوط، مقابل تراجع مغربي، معتمدًا على الهجمات المرتدة السريعة.

واضطر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب لإجراء تغيير اضطراري في الدقيقة 72 بدخول سفيان مرابط بدلًا من نور الدين أمبراط للإصابة، ثم دفع بعزيز بوحدوز بدلًا من أيوب الكعبي.

وتوالت الهجمات من جانب لاعبي الفريقين، وبحث لاعبو المغرب عن فرصة تسجيل هدف، ليدفع رينارد بآخر أوراقه بنزول مروان دا كوستا بدلًا من أمين حارث.