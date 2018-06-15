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شاهد| آل الشيخ: لاعبو المنتخب السعودي "سودوا وجهي"

15/6/2018

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إنه يتحمل مسؤولية هزيمة منتخب بلاده الثقيلة من روسيا بخماسية نظيفة في افتتاحية بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وخسر المنتخب السعودي صفر/5 أمام نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.

أوضح آل الشيخ في تسجيل مصور على صفحته على موقع "تويتر" إن الجيل الحالي للاعبين السعوديين إمكاناته محدودة، مضيفا "سددنا لهم كامل مستحقاتهم المالية التي مضى عليها ثلاث سنوات وأحضرنا لهم طاقما تدريبيا عالميا بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي يراه البعض غير ذلك لكن هذا الأمر محسوم".

وأضاف آل الشيخ " لا أعلم ما أقول، سوَّدوا وجهي. هذه النتيجة أنا أتحملها كاملة أمام سمو ولي العهد والجمهور الرياضي"، واستطرد قائلا: "يجب ألا نخدع أنفسنا.. هذه إمكانات لاعبينا".

وتابع "البعض عارضني عندما ذكرت سابقا أن اللاعب السعودي لا يستحق مليون ريال سنويا وهاجموني والآن أدركوا صحة كلامي".

وتابع "أتمنى أن تساعدوني لنعمل على خطة محكمة، فأنا أستهدف إيجاد ألف لاعب أعمارهم ما بين الثانية عشر والسادسة عشر لابتعاثهم لتعلم الاحتراف الحقيقي بأوربا".

وأشار آل الشيخ إلى أن مستويات اللاعبين السعوديين المتدنية دفعت لإقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب بكل ناد بدوري المحترفين السعودي لثمانية واستبدال اسمه بدوري النجوم.

وشدد آل الشيخ "نحتاج لبناء خطة تبدأ من عام 2020 لنقطف ثمارها عام 2026  ونواصل حتى 2030 الذي بالتأكيد سيأتي وأنا لست موجودا في منصبي".

وعقب هزيمة السعودية بخماسية أمس، يكون الأخضر قد استقبل 14 هدفًا بالرأس في بطولة كأس العالم منذ أول مشاركة لها في 1994، أكثر من أي منتخب آخر في نفس الفترة بالبطولة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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