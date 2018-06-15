البث الحي
رياضة

رئيس الاتحاد السعودي: سنعاقب ثلاثة لاعبين بعد الكارثة الروسية

الهدف الخامس في شباك المنتخب السعودي
الهدف الخامس في شباك المنتخب السعودي
15/6/2018

أعلن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه ستتم محاسبة ثلاثة لاعبين بعد الهزيمة الكارثية من روسيا في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم.

وفي تصريح تليفزيوني، الخميس، قال عزت "ستتم محاسبة عدد من اللاعبين، وأبرزهم عبد الله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي، لسوء مستوياتهم في المباراة".

وأضاف "المستوى الفني للاعبينا كان سيئًا للغاية ولا يعكس البرنامج الإعدادي الذي لم تقصر معنا القيادة به وكذلك تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال وغير مرضية".
وأوضح عزت "كانت هناك أخطاء في التمرير وأخرى فنية من المدرب، وتأخير في التغييرات".

وعقب هزيمة السعودية بخماسية، يكون الأخضر قد استقبل 14 هدفًا بالرأس في بطولة كأس العالم منذ أول مشاركة لها في 1994، أكثر من أي منتخب آخر في نفس الفترة بالبطولة.

وفشل المنتخب السعودي في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من أصل 14 مباراة في كأس العالم.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)