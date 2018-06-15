رئيس الاتحاد السعودي: سنعاقب ثلاثة لاعبين بعد الكارثة الروسية

أعلن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه ستتم محاسبة ثلاثة لاعبين بعد الهزيمة الكارثية من روسيا في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم.

وفي تصريح تليفزيوني، الخميس، قال عزت "ستتم محاسبة عدد من اللاعبين، وأبرزهم عبد الله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي، لسوء مستوياتهم في المباراة".

وأضاف "المستوى الفني للاعبينا كان سيئًا للغاية ولا يعكس البرنامج الإعدادي الذي لم تقصر معنا القيادة به وكذلك تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال وغير مرضية".

وأوضح عزت "كانت هناك أخطاء في التمرير وأخرى فنية من المدرب، وتأخير في التغييرات".

وعقب هزيمة السعودية بخماسية، يكون الأخضر قد استقبل 14 هدفًا بالرأس في بطولة كأس العالم منذ أول مشاركة لها في 1994، أكثر من أي منتخب آخر في نفس الفترة بالبطولة.

وفشل المنتخب السعودي في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من أصل 14 مباراة في كأس العالم.