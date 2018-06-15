ثلاثية رونالدو تحقق للبرتغال التعادل مع إسبانيا

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده من السقوط في فخ الهزيمة من إسبانيا ليتعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس العالم في روسيا.

واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة من جانب لاعبي الفريقين، وشهدت تسجيل ستة أهداف ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بذلك، يتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن البرتغال وإسبانيا، بينما تذيل المنتخب المغربي الترتيب بلا رصيد من النقاط.

جاء الشوط الأول سريعًا وحماسيًا من جانب لاعبي الفريقين، وإن كانت البداية هجومية من جانب المنتخب البرتغالي الذي اعتمد على تحركات نجمه وقائده كريستيانو رونالدو.

ومع حلول الدقيقة الثالثة تعرض رونالدو للعرقلة من المدافع ناتشو داخل منطقة الجزاء ليضطر الحكم للجوء إلى تقنية الفيديو التي أثبتت صحة القرار بركلة جزاء للبرتغال، نفذها رونالدو في المرمى مسجلًا الهدف الأول.

بعدها استحوذ لاعبو إسبانيا على مجريات اللعب، وكادت أن تشهد الدقيقة العاشرة التعادل عندما تهيأت الكرة إلى ديفيد سيلفا سددها قوية إلى خارج المرمى.

ومع حلول الدقيقة 21 توغل أندريس إنييستا داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية وصلت إلى ديفيد سيلفا الذي سدد كرة زاحفة اصطدمت في الدفاع وتحولت إلى ركنية.

وجاءت الدقيقة 24 لتشهد هدف التعادل لإسبانيا عن طريق دييغو كوستا الذي تلقى كرة وتلاعب بمدافعي البرتغال وسدد كرة أرضية زاحفة سكنت الشباك.

وتعاطفت العارضة مع البرتغال ففي الدقيقة 26 سدد إيسكو كرة قوية اصطدمت بالعارضة لتضيع معها فرصة هدف ثان للماتادور.

وفي الدقيقة 32 مرر جوردي ألبا عرضية أرضية رائعة من الجهة اليسرى حولها إنييستا بتسديدة رائعة تهادت ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى منتخب البرتغال.

ورغم السيطرة الإسبانية، جاء الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 45 إثر تمريرة من جونكالو جويديس وصلت إلى رونالدو الذي سدد كرة زاحفة قوية من على حدود المنطقة اصطدمت في يد الحارس ديفيد دي خيا وخدعته وسكنت الشباك.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب البرتغالي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو إسبانيا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وجاءت الدقيقة 54 لتشهد معها هدف التعادل لإسبانيا عن طريق كوستا عندما تهيأت له الكرة من رأسية سيرخيو بوسكيتس، تابعها في الشباك.

ولم يمر على التعادل طويلًا، فبعدها بأربع دقائق تمكن المنتخب الإسباني من إحراز الهدف الثالث عن طريق ناتشو فيرنانديز الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك البرتغالية.

ورفض لاعبو البرتغال الاستسلام، فمع حلول الدقيقة 88 من ركلة حرة مباشرة نجح رونالدو في تسجيل الهدف الثالث له ولمنتخب بلاده ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.