المونديال: 9 أرقام لرونالدو بعد ثلاثيته في شباك إسبانيا

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، 9 أرقام بعد تسجيله لثلاثة أهداف في مباراة منتخب بلاده "البرتغال" أمام إسبانيا

وهي المباراة التي تأتي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وجاءت الأرقام على النحو التالي: