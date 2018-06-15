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الفيفا يوجه اتهامات لرئيس الاتحاد الفلسطيني بسبب قميص ميسي

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب
15/6/2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،الجمعة، أنه وجه اتهامات للواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بسبب دعواته للفلسطينيين لإحراق قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان من المفترض أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أمام نظيره الإسرائيلي استعدادا لمونديال 2018 الذي انطلقت منافساته أمس الخميس في روسيا، في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري في القدس.

ولكن المباراة الودية ألغيت بسبب احتجاجات الفلسطينيين، بعد أن تقرر نقلها من حيفا إلى القدس المحتلة، حيث طالب الرجوب الفلسطينيين حينها بإحراق نسخ من قميص نجم المنتخب الأرجنتيني ميسي، احتجاجا على إقامة المباراة.

واعتبر الرجوب حينها أن إسرائيل عملت على استغلال حدث المباراة الودية مع منتخب الأرجنتين من أجل الترويج لـ"توحيد القدس" وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالمدينة عاصمة إسرائيل.

وكان الرجوب قد كرر النداء خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (كونغرس الفيفا) أمس الأول الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، بتعديل في قوانين الفيفا، يقضي بإقصاء اتحاد أية دولة في حالة ثبوت انتهاكه لحقوق الإنسان.

المصدر : الألمانية
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