الفيفا يبحث عن مشجعي مباراة مصر وأوروغواي!

يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن سبب تغيب حاملي خمسة آلاف تذكرة عن مباراة مصر وأورغواي التي أقيمت (الجمعة) ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

ووصل عدد الحضور الرسمي للمباراة لـ 27015 متفرجا، بينما بيعت 32278 تذكرة للمباراة التي فازت بها أورغواي 1 / صفر.

ويشار إلى أن الملعب يتسع لـ 33061 مشجعا.

وقال أليكسي سوروكين المدير العام للجنة المنظمة لصحيفة "سبورت إكسبرس": ربما حال الطقس دون حضور بعض المشجعين. لقد قمنا ببيع عدد كاف من التذاكر".

وذكر "فيفا" أنه يبحث في هذا الموضوع خاصة وأن عدد المقاعد الخالية الكبير غير محبذ.

وأوضح الاتحاد الدولي الأسبوع الماضي أن أكثر من 2.4 مليون تذكرة تم بيعها لـ 64 مباراة في البطولة التي تقام بـ 11 مدينة روسية والتي بدأت الخميس وتستمر حتى 15 من يوليو/ تموز المقبل.

لا دجاج في المدرجات

من جهة أخرى رفضت روسيا دخول مشجعي منتخب نيجيريا إلى المدرجات بصحبة الدجاج.

ويخوض المنتخب النيجيري أولى مبارياته السبت أمام كرواتيا، وعاد ما يصطحب مشجعو النسور الدجاج الحي ويقومون بطلائه بألوان العلم.

لكن السلطات المحلية في كالينينغراد، حيث ستقام مباراة نيجيريا وكرواتيا، قالت إن دخول الحيوانات إلى الملاعب ممنوع.